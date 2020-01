OnePlus Concept One Met Unieke Camera Getoond

OnePlus heeft tijdens de CES in Las Vegas een conceptsmartphone getoond. De smartphone is uitgerust met elektrochromisch glas die de camera aan de achterkant van de smartphone kan laten verdwijnen.

De conceptsmartphone van OnePlus is iets minder indrukwekkend dan alle geheimzinnigheid deed geloven. De smartphone heeft namelijk veel weg van de OnePlus 7T Pro McLaren-editie, met dezelfde specificaties, maar dan met een oranje behuizing. Wel anders is de driedubbele camera aan de achterkant, die is geplaatst achter een stukje elektrochromisch glas. De smartphone kan dit stukje glas donker maken door er spanning op te zetten, waardoor de camera’s achter het glas verdwijnen. Zodra je de camera inschakelt worden de lenzen weer zichtbaar.

In de onderstaande video zie je de “verdwijnende” camera in actie.