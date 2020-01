Android 10 Rolt Uit Naar Nokia 6.1

De afgelopen dagen hebben een hele hoop smartphones een update naar Android 10 ontvangen. Een aantal van deze smartphones zijn de Nokia 6.1 Plus, de Galaxy Note 9, de OnePlus 6(T), de Sony Xperia XZ3 en de Xperia XZ2. De laatste smartphone die we aan dit rijtje kunnen toevoegen is de Nokia 6.1.

HMD Global heeft via Twitter bekendgemaakt dat de Android 10-update nu uitrolt naar de Nokia 6.1. De update is 1.4GB groot en brengt ook de beveiligingspatch van december 2019 met zich mee. Een aantal nieuwe functies die we in Android 10 tegenkomen zijn een systeembrede donkere modus, meer privacyfuncties, nieuwe gestures, een nieuw deelmenu en een uitgebreidere Digitaal Welzijn.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update op jouw toestel binnen komt. Android 10 is waarschijnlijk de laatste grote Android-update voor de Nokia 6.1. De smartphone is momenteel verkrijgbaar voor iets meer dan 220 euro.

via [androidplanet]