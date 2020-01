Wiko Stopt Smartphoneverkoop In Nederland

Het Franse smartphonemerk Wiko stopt met de verkoop van smartphones in Nederland. Wiko heeft zijn kantoor al gesloten. Het bedrijf moet stoppen na een verloren rechtszaak met Philips.

Philips beschuldigde Wiko ervan sinds 2014 inbreuk te maken op zijn patenten door het gebruik van 3G-technologie in Wiko-telefoons. De rechtbank in Den Haag heeft Philips gelijk gegeven. Wiko moet binnen vier weken alle smartphones uit de (web)winkels halen en meer dan een half miljoen euro proceskosten betalen. Als Wiko de smartphones niet uit de winkels haalt moet het bedrijf een dwangsom tot 50 000 euro per telefoon betalen.

Een oud-woordvoerder van Wiko geeft aan geen nieuwe toestellen meer in Nederland te introduceren. “Wiko is namelijk niet meer actief op de Nederlands markt en ons kantoor is inmiddels ook opgeheven. Wel blijven wij actief in de andere markten binnen Europa (…)“.

Het is nog onduidelijk wat voor invloed dit heeft op bestaande toestellen. Wiko beloofde eerder dat verschillende toestellen nog een Android 10-update zouden ontvangen.

via [AW]