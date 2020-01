Samsung Galaxy S20 Ultra Van Beide Kanten Te Zien Op Nieuwe Render

Op het internet is een nieuwe render opgedoken waarop de Samsung Galaxy S20 Ultra te zien zou zijn. We zien de smartphone, die Samsung op 11 februari officieel zal introduceren, van beide kanten.

De Samsung Galaxy S20 Ultra is de meest uitgebreide en krachtigste uitvoering in de Galaxy S20-serie. De smartphone krijgt volgens de geruchten een 6,9-inch scherm, 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een 40MP selfie-camera. Aan de achterkant beschikt de smartphone over een vierdubbele camera, die goed te zien is op de onderstaande render. De rear-camera bestaat volgens de geruchten uit een 108MP hoofdlens, een 48MP telelens met 10x optische zoom en 100x digitale zoom, een 12MP groothoeklens en een ToF-sensor.

Het is overigens geen officiële render, maar een render die is gemaakt door Ben Geskin. Ben Geskin baseert zijn renders op tot nu toe uitgelekte informatie.

via [droidapp]