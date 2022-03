4,5 Miljoen Nederlandse Huishoudens Bezitten Smarthomeproduct

Onderzoeksbureau Multiscope heeft een onderzoek gedaan over slimme apparaten in Nederlandse huishoudens. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens een smarthomeproduct bezitten. Deze smarthomeproducten hebben een waarde van meer dan 5,2 miljard euro.

Volgens Multiscope hebben meer dan 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens een smarthomeproduct. Dit komt neer op 57% van alle huishoudens. In 2021 lag dit percentage nog op 52% en in 2020 nog op 42%. Alle smarthomeproducten in Nederlandse huishoudens kosten naar schatting zo’n 5,2 miljard euro. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de 2,9 miljard euro in 2021. In het onderstaande overzicht zien we dat ‘huishouden en comfort’ de grootste productcategorie is.

Multiscope heeft tijdens het onderzoek, waar zo’n 5000 huishoudens aan hebben meegedaan, ook gevraagd aan welke winkel ze denken als ze een nieuwe smarthomeproduct willen kopen. 24% van de ondervraagden gaf Coolblue op als keuze, gevolgd door MediaMarkt (23%) en Bol.com (12%).

via [AW]