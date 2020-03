Persafbeeldingen Tonen Huawei P40 en P40 Pro Van Alle Kanten

Op 26 maart zal Huawei de P40-serie introduceren, maar voor veel verrassingen komen we waarschijnlijk niet te staan. De Huawei P40 en P40 Pro zijn namelijk duidelijk te zien op gelekte persafbeeldingen. Ook een hoop specificaties zijn al uitgelekt.

Huawei zal de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant over een paar dagen via een livestream introduceren. De Huawei P40-serie zal net als zijn voorganger zonder Google Play Services op de markt verschijnen. Hierdoor ontbreken Google-diensten zoals de Play Store, YouTube, Gmail en alle andere Google-apps. Huawei voorziet de smartphones met alternatieven zoals de AppGallery.

Zowel de Huawei P40 als de P40 Pro zijn nu te zien op de boven- en onderstaande afbeeldingen. De afbeeldingen zijn afkomstig van tech-lekker Ishan Agarwal en laten duidelijk zien dat beide toestellen beschikken over een groot scherm met dunne schermranden en een langwerpige uitsparing voor de selfie-camera. Bij de P40 Pro lijkt de inkeping voor de selfie-camera iets groter te zijn. Achterop zien we een zeer grote camera-module. Naast de P40 en de P40 Pro zal Huawei volgens de geruchten ook nog de iets uitgebreidere Huawei P40 Pro+ 5G introduceren.

Volgens de geruchten krijgt de Huawei P40 Pro een 6,7-inch OLED-scherm met een 120 Hz-verversingsfrequentie en een in-display vingerafdrukscanner. Op de persafbeeldingen zien we dat deze vingerafdrukscanner iets meer naar het midden geplaatst is. De P40 Pro heeft een scherm dat aan beide zijkanten doorloopt, terwijl de reguliere P40 gewoon een plat scherm heeft.

De Huawei P40 beschikt aan de achterkant over een driedubbele camera, terwijl de P40 Pro is voorzien van een vierdubbele camera. De vierdubbele camera bestaat uit een 52MP hoofdlens, een 40MP groothoeklens, een telelens met 10x optische zoom en een ToF-sensor. Beide toestellen beschikken intern over een Kirin 990-processor met 8GB werkgeheugen.

Het is nog onduidelijk wanneer de Huawei P40-serie op de markt verschijnt en wat voor adviesprijzen de smartphones meekrijgen. Vermoedelijk kost de P40 minimaal 849 euro en de P40 Pro minimaal 1139 euro.

via [AW]