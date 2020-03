Leveringen Smartphones Daalde In Februari Met 38 Procent

Uit cijfers van Strategy Analytics blijkt dat smartphonefabrikanten in februari van dit jaar maar liefst 38 procent minder toestellen hebben geleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het zou gaan om “de grootste daling ooit in de geschiedenis van de wereldwijde smartphonemarkt“.

In februari 2020 werden in totaal 61,8 miljoen toestellen geleverd. In februari 2019 waren dit nog 99,2 miljoen toestellen. De verwachting is dat fabrikanten in maart een vergelijkbare daling zien. “Het zal een periode zijn die de smartphone-industrie gauw wil vergeten“, schrijft Neil Mawston van Strategy Analytics.

De daling heeft alles te maken met het coronavirus. Het virus zorgt niet alleen voor een dalende vraag naar smartphones in Azië en de rest van de wereld, maar ook voor een verminderde productie doordat verschillende grote fabrieken gesloten zijn om hun werknemers te beschermen.

via [tweakers]