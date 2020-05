Poco F2 Pro Voor Het Eerst Te Zien Op Promotiemateriaal

De Poco F2 Pro, de opvolger van de Poco F1 is opgedoken bij de webwinkel GearBest. Bijgevoegde promotieafbeeldingen tonen enkele interessante details van de vlaggenschip-smartphone.

Op de afbeeldingen zien we de contouren van het apparaat. Deze contouren komen overeen met de geruchten die melden dat de Poco F2 Pro sterke gelijkenissen zal vertonen met de Redmi K30 Pro. Ook zien we de tekst “de meest voordelige, meest krachtige chipset”. Dit zou kunnen betekenen dat de Poco F2 Pro de goedkoopste smartphone is met een Snapdragon 865-processor.

De specificaties staan nog niet op de Chinese webwinkel, maar volgens geruchten beschikt de Poco F2 Pro over 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Ook een releasedatum hebben we nog niet, maar Poco gaf onlangs aan dat de smartphone “binnenkort” gelanceerd zal worden.

via [AW]