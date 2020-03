Moto G6 Play Ontvangt Beveiligingsupdate Februari 2020

Motorola heeft een nieuwe update uitgerold naar de Moto G6 Play. De update installeert de beveiligingspatch van februari 2020. Hierdoor is de smartphone weer wat beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Het is lang geleden dat de Moto G6 Play voor het laatst een update ontving, maar nu staat een update met versienummer PPPS29.55-35-18-2 klaar om gedownload te worden. Naast de beveiligingspatch van februari brengt de update verder geen nieuwe functies met zich mee. De smartphone is bijna twee jaar oud, waardoor we maximaal nog één Android-update kunnen verwachten. Beveiligingspatches worden waarschijnlijk nog wel wat langer uitgerold.

Gebruikers van de Moto G6 Play ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat. Het kan even duren voordat iedereen de update binnen heeft, omdat updates in fasen worden uitgerold.

