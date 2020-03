Xiaomi Verkocht Meer Smartphones Dan Huawei

Uit cijfers van Strategy Analytics blijkt dat Xiaomi in februari 2020 meer smartphones wist te verkopen dan de Chinese concurrent Huawei. Xiaomi wist vorige maand 6 miljoen smartphones te verkopen, tegenover 5,5 miljoen van Huawei. Een verschil van 500.000 toestellen.

Het jaar 2020 ziet er voor Huawei een stuk minder rooskleurig uit als 2019. Het ontbreken van Google-diensten en de gevolgen van het coronavirus lijken een grote impact te hebben op de verkoopcijfers van Huawei. In januari wist de fabrikant nog 12,2 miljoen smartphones te verkopen, maar in februari daalde dit naar slechts 5,5 miljoen. Hiermee staat Huawei achter Samsung, Apple en Xiaomi. In de onderstaande tabel zien we dat de top 3 fabrikanten in februari 18.2 miljoen, 10.8 miljoen en 6.0 miljoen smartphones wisten te verkopen.

Xiaomi zag overigens ook een flinke daling. Van 10 miljoen in januari naar 6 miljoen in februari. Wanneer de productie van smartphones in China weer op gang is en de Huawei P40-serie gelanceerd is, zullen de verkoopcijfers vermoedelijk weer stijgen tot boven de cijfers van Xiaomi.

via [hardware.info]