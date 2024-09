Nokia X30, G60 en G42 Ontvangen September-update

HMD heeft de nieuwste beveiligingsupdate uitgerold naar drie Nokia-smartphones. De Nokia X30, de Nokia G60 en de Nokia G42 kunnen vanaf nu de beveiligingspatch van september installeren.

Ben jij in het bezit van een Nokia X30, G60 of G42, dan staat er een nieuwe update klaar om te downloaden. De nieuwste update werkt de beveiligingspatch bij naar die van september 2024. De septemberpatch bestaat weer uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, die ervoor zorgen dat jij beter beschermd bent tegen kwaadwillenden en malafide applicaties.

Het gaat om relatief kleine updates die verder geen nieuwe functies met zich meebrengen. Heb jij nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphones.

via [nokiamob]