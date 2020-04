Huawei Nova 5T en Honor View 20 Ontvangen Beveiligingspatch Maart

Huawei heeft een nieuwe update uitgerold naar de Huawei Nova 5T en de Honor View 20. De update installeert de beveiligingspatch van maart 2020, waardoor de toestellen weer wat beter beveiligd zijn tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De nieuwste update is 155MB (Huawei Nova 5T) en 134MB (Honor View 20) groot. Als we kijken naar de changelog zien we dat de update naast de beveiligingspatch van maart 2020 geen andere verbeteringen of functies met zich mee brengt. Uit berichten van Nederlandse gebruikers blijkt dat de update ook al in Nederland te downloaden is.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Je kunt ook handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

