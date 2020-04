Samsung Galaxy A21 Te Zien Op Persrenders

De doorgaans betrouwbare tech-lekker Evan Blass heeft persrenders met ons gedeeld waarop de Samsung Galaxy A21 te zien zou zijn. De officiële introductie van de mid-range smartphone zal waarschijnlijk niet lang meer op zich laten wachten.

Op de bovenstaande render zien we een smartphone met een vierdubbele rear-camera en een scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Onder het scherm zit een vrij dikke kin en achterop vinden we de vingerafdrukscanner. Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A21 over een MediaTek Helio P35 processor, 3GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4000 mAh accu en een HD+ AMOLED-scherm. De smartphone draait op Android 10.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A21 zal introduceren en of de smartphone ook in de Benelux op de markt verschijnt.

via [droidapp]