Samsung Galaxy S20 Ontvangt Nu Al Beveiligingspatch Van Mei 2020

Opnieuw is Samsung de eerste fabrikant die de nieuwste beveiligingspatch uitrolt. Dit keer gaat het om de patch van mei 2020 die nu te downloaden is op de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra.

De afgelopen maanden is Samsung er erg snel bij als het gaat om de uitrol van beveiligingsupdates. Vaak is de Zuid-Koreaanse fabrikant zelfs sneller dan Google. Dat is deze maand ook het geval. Google heeft de patch van mei 2020 nog niet eens geïntroduceerd, maar gebruikers van de Samsung Galaxy S20-serie kunnen de patch nu al downloaden. De update is ook al te downloaden in Nederland.

Omdat Google de patch nog niet heeft aangekondigd is het nog onduidelijk welke kwetsbaarheden de nieuwste patch dicht. In de changelog van de update staat dat de update 170,59MB groot is en stabiliteitsverbeteringen, bugfixes en prestatieverbeteringen met zich meebrengt.

