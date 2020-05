Xiaomi Introduceert Mi Note 10 Lite

Xiaomi heeft een goedkopere versie van de Mi Note 10 aangekondigd. De Mi Note 10 Lite beschikt onder andere over een vierdubbele camera, een grote 5260mAh accu en een Snapdragon 730G-processor.

De Xiaomi Mi Note 10 Lite heeft een 6,47-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1080×2340 pixels, een beeldverhouding van 19.5:9 en ondersteuning voor HDR10. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 730G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5260mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De camera aan de achterkant bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 5MP dieptelens en een 2MP macrolens. In de waterdruppelnotch van het scherm zit een 16MP selfie-camera.

De Xiaomi Mi Note 10 Lite met 6GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 349 euro. Voor de versie met 128GB opslagruimte betaal je 399 euro. De smartphone komt op de markt in de kleuren Mignight Black, Nebula Purple en Glacier White. Het is nog onduidelijk of en wanneer de Mi Note 10 Lite naar Nederland komt.