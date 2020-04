Honor 20e en Honor Magic Earbuds In Nederland Verkrijgbaar

Honor heeft de nieuwe budget-smartphone Honor 20e uitgebracht in Nederland. Ook zijn de volledig draadloze Magic Earbuds nu verkrijgbaar.

De Honor 20e kost 179 euro en beschikt over een 6,32-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een waterdruppelnotch, een Kirin 710F-chipset, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3400 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP telelens. In de druppelnotch van het scherm zit een 8MP selfie-camera. Opladen gaat via de micro-usb-poort en er is ondersteuning voor NFC. De smartphone draait momenteel nog op Android 9.0 Pie.

De Honor Magic Earbuds zijn volledig draadloze oordopjes die qua design wel wat lijkt op de AirPods van Apple. De oordopjes worden aangedreven door hybride, actieve ruisonderdrukkingstechnologie en zijn voorzien van een drievoudige microfoon. Er is ondersteuning voor bluetooth 5.0, A2DP 1.3, HFP 1.6 en AVRCP 1.5. De oordopjes gaan 3.5 uur mee op een acculading, maar in combinatie met de oplaadcase kun je 14,5 uur naar muziek luisteren.

Je kunt de Honor 20e aanschaffen via de officiële Nederlandse webshop van Honor voor 179 euro. Daarbij geeft Honor deze week 30 euro korting, waardoor de Honor 20e tijdelijk slechts 149 euro kost. De Magic Earbuds zijn vanaf 4 mei verkrijbaar voor 99 euro in de kleur Pearl White. Vanaf 12 mei is ook de kleur Robin Egg Blue verkrijgbaar.