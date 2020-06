Vivo X50 Pro Met Gimbal-camera Aangekondigd

De Chinese fabrikant Vivo heeft deze week drie nieuwe smartphones aangekondigd onder de namen Vivo X50, Vivo X50 Pro en Vivo X50 Pro Plus. De Vivo X50 Pro is de eerste smartphone met een gimbal-camera.

Van de drie nieuwe toestellen is de Vivo X50 Pro de enige smartphone met een gimbal-camera. De Vivo X50 Pro Plus heeft krachtigere hardware, maar zonder de gimbal-camera. De reguliere Vivo X50 is de dunste smartphone met 5G-ondersteuning.

De goedkoopste uitvoering, de Vivo X50, beschikt over een 6,56-inch scherm met een resolutie van 1080 x 2376 pixels, een Qualcomm Snapdragon 765G-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4200 mAh accu met ondersteuning voor 33W Vivo FlashCharge, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 13MP portretlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De Vivo X50 krijgt een vanaf adviesprijs mee van 440 euro.

De Vivo X50 Pro is waarschijnlijk de meest opvallende smartphone in deze serie. De specificaties van de X50 Pro komen grotendeels overeen met die van de reguliere X50, maar de X50 Pro heeft een grotere accu met een capaciteit van 4,315 mAh en een betere rear-camera. Net als de X50 heeft de X50 Pro een vierdubbele rear-camera, maar deze bestaat nu uit een unieke 48MP gimbal-lens voor stabielere beelden. Ook vinden we achterop een 8MP periscopische lens met 5x optische zoom en 60x hybride zoom, een 13MP portretlens en een 8MP groothoeklens. In China krijgt de Vivo X50 Pro een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 540 euro.

Als laatste hebben we de Vivo X50 Pro Plus. Dit is de krachtigste uitvoering, met een 120Hz-scherm, een Snapdragon 865-processor, een 4.350 mAh accu met ondersteuning voor 44 watt snelladen, 8GB of 12GB werkgeheugen en een nieuwe 50-megapixel-GN1-sensor van Samsung als primaire lens. Ook heeft de groothoeklens op de X50 Pro Plus een 13MP resolutie. De adviesprijs van de Vivo X50 Pro Plus is nog niet bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk wanneer de toestellen in Europa verkrijgbaar zijn en hoeveel de Vivo X50-serie in Europa gaat kosten.

via [androidplanet]