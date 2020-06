Deze Afbeelding Crasht Android-smartphones

Er is een afbeelding in omloop die Android-smartphones laat crashen wanneer de gebruiker de afbeelding als achtergrond instelt. De smartphone crasht ook na een reboot, waardoor een reset of het verwijderen van de foto de enige oplossing is.

Het probleem dook als eerste op bij enkel Samsung-smartphones, maar na een test van 9To5Google blijkt het probleem ook voor te komen bij bijvoorbeeld de Pixel 2. Het gaat dus niet om een probleem bij specifieke toestellen, maar om een probleem in Android 10. De crash lijkt te worden veroorzaakt door de gebruikte kleurruimte, want na het aanpassen van de kleuren komt het probleem niet meer voor. De afbeelding is gemaakt met de rgb-kleurruimte, terwijl Android liever srgb ziet. Android 11, waarvan de eerste bèta niet lang meer op zich laat wachten, kan wel met de rgb-kleurruimte overweg.

Wanneer je de afbeelding als achtergrond instelt gaat het scherm steeds aan en uit. Je krijgt kort het lock-screen te zien, maar het bedienen van de smartphone is niet mogelijk. Opnieuw opstarten lost het probleem niet op, waardoor je in sommige gevallen de fabrieksinstellingen moet herstellen via de bootloader. Je kunt het probleem ook oplossen door de afbeelding van je smartphone te verwijderen.

via [tweakers]