Eerste Pixel-gebruikers Ontvangen Android 11-bèta

De uitrol van de eerste Android 11-bèta zou woensdag van start gaan, maar Google besloot om de uitrol uit te stellen. Toch melden sommige Pixel-gebruikers dat ze de bèta alsnog deze week hebben ontvangen. Vermoedelijk gaat het om een fout. De bèta brengt verschillende nieuwe features met zich mee.

Google bracht eerder al vier Developer Previews uit van Android 11, waardoor het tijd is voor de eerste bèta. In de bèta vinden we een aantal vernieuwingen en extra features ten opzichte van de Developers Previews. De website XDA Developers heeft de wijzigingen op een rijtje gezet. Zo vinden we in de bèta nieuwe icoonvormen, een submenu voor de instellen van de notificatiebubbels en een optie om het muziekbedieningspaneel weer een prominente plek in de notificatielade te geven.

Daarnaast heeft de bèta een ontwikkelaarsoptie om mac-adressen te veranderen iedere keer als er een verbinding met een wifi-netwerk wordt gemaakt. In Android 10 gebeurt dit standaard bij het verbinden met een onbekend netwerk. Ook zijn er verwijzingen gevonden naar scrollende screenshots, maar deze feature werkt nog niet.

Het is onduidelijk hoeveel gebruikers de Android 11-bèta met buildnummer RPB1.200504.018 hebben ontvangen.

via [tweakers]