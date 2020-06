Populairste mulitplayer games voor op je mobiele telefoon

De komende weken zullen de coronamaatregelen langzaam afgebouwd gaan worden. Toch is het advies nog steeds om tot in elk geval 1 september nog zoveel mogelijk thuis te werken en binnen te blijven. En ook na die tijd is het nog maar de vraag of we weer het oude leven al op kunnen gaan pakken. Nu we allemaal thuis zitten en elkaar niet mogen zien, is het natuurlijk wel een uitkomst dat we bijna allemaal over een telefoon beschikken waarop we spelletjes met elkaar kunnen spelen. Het doodt niet alleen de tijd; je onderhoudt ook je sociale contacten nog een beetje op die manier. Laten we daarom eens kijken wat de populairste mutiplayer spellen voor op je telefoon zijn op dit moment.

Wordfeud

Laten we beginnen met een oude klassieker. Wordfeud veroverde een jaar of tien geleden de wereld en was een tijdlang een echte hype. Een tijdlang speelde bijna iedereen dit spel. Hoewel Wordfeud in de jaren daarna wat aan populariteit heeft ingeboet, bleef het spel al die jaren redelijk hoog staan in de lijstjes met veel gespeelde spellen. Sinds de coronacrisis is deze mobiele variant op Scrabble weer helemaal terug en wordt het spel weer veelvuldig gespeeld.

Draw Something

Ben je minder goed met woorden, maar des te beter met tekenen, dan is Draw Something misschien meer je ding. Net als Wordfeud, speel je Draw Something één tegen één. Alleen in plaats van een mobiele versie van Scrabble, speel je nu een mobiele versie van Pictionairy. Speel ook zeker af en toe tegen vreemden, want sommige mensen zijn ware Rembrandts in dit spel.

Kahoot!

Kahoot! Is een beetje een vreemde eend in de lijst. Het is namelijk niet zozeer een spel als wel een stukje onderwijssoftware waar multiplechoicevragen mee beantwoord kunnen worden. Maar Kahoot! kan ook gebruikt worden om zelf quizzen te maken. Normaal gesproken is Kahoot! gratis tot een beperkt aantal spelers, maar vanwege de coronamaatregelen is het aantal gelijktijdige gratis gebruikers uitgebreid. Dit maakt het mogelijk om in combinatie met Youtube heuse pub quizzen te houden!

Houseparty

Het laatste spel dat we hier willen noemen is Houseparty. Via deze app kun je een spelletje spelen met je vrienden terwijl je elkaar ook gewoon kunt zien en met elkaar kunt praten. Deze app benadert dus eigenlijk het beste de ervaring van echt een spelletje met iemand spelen in dezelfde kamer. Hierbij kun je kiezen uit spellen die lijken op Wie is het?, Hints en Triviant.

Hopelijk heeft dit lijstje je op ideeën gebracht om de coronasleur de komende tijd een beetje te kunnen doorbreken!

Bron: https://www.vrijparkeren.nl/