“Nieuwe Specificaties Motorola One Fusion (Plus) Gelekt”

Er zijn specificaties uitgelekt van twee nieuwe smartphones voor in de One-lijn van Motorola. Het gaat om de One Fusion en de One Fusion Plus met een groot scherm en een pop-up camera.

De specificaties zijn gepubliceerd door de Poolse website Tabletowo.pl. Dit is geen bekende bron waardoor we aanraden om dit bericht met een korrel zout te nemen. Motorola zal de smartphones waarschijnlijk later deze maand officieel introduceren.

Het design van de Motorola One Fusion Plus zou hetzelfde zijn als de eerder aangekondigde One Hyper. De One Fusion Plus zou een 6,53-inch hebben met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een Snapdragon 730-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner en een 5000 mAh accu. De selfie-camera zit verwerkt in een pop-up module, waardoor het scherm geen uitsparing heeft.

De reguliere One Fusion heeft een 6,52-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een Snapdragon 710-processor, 3GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een vierdubbele camera. Details over de camera ontbreken nog, maar de hoofdlens zou een 48MP resolutie hebben.

via [androidplanet]