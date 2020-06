Welke Regels Moet Ik Volgen Om Te Publiceren In De Google Play Store

Het is steeds eenvoudiger om zelf een Android applicatie of game te ontwikkelen, maar door de vele malafide apps, nutteloze apps en het grote assortiment in de Play Store zijn er steeds meer regels waaraan ontwikkelaars zich moeten houden om een applicatie in de Google Play Store te mogen plaatsen. In dit artikel gaan wij hier wat dieper op in.

Voordat je een app in de Play Store kunt plaatsen moet je eerst een ontwikkelaarsaccount aanmaken. Dit kost eenmalig 25 euro, waarna je je hele leven gratis of betaalde apps kunt publiceren. Dit betekent echter niet dat je de hele Play Store kunt vol spammen met nutteloze, gekopieerde of malafide apps. Er zijn een hoop regels waaraan je app moet voldoen. Deze regels kunnen daarnaast ook nog eens per land verschillen.

Juiste leeftijdsgroep

Wanneer je een app hebt gemaakt waarvan je denkt dat deze waarde toevoegt of vermakelijk is, moet je kijken of de app wel voor iedereen geschikt is. Dit doe je onder andere door tijdens het publicatieproces een “content rating” in te vullen. Het verstrekken van een geschikte beoordeling voor uw app is een vereiste van het programmabeleid voor ontwikkelaars. Daarnaast zorgt de beoordeling er ook voor dat je app wordt gezien door de juiste leeftijdsgroepen. Wanneer je hier invult dat een app geschikt is voor minderjarigen terwijl dat niet het geval blijkt te zijn dan kan Google je account straffen.

Juiste titel

Je app of game een naam geven klinkt eenvoudig, maar dit is een stuk lastiger dan je denkt. Een juiste titel heeft veel invloed op het uiteindelijke succes van je app. Er zijn echter regels waaraan je je moet houden. Uiteraard zijn kwetsende woorden niet toegestaan, maar je titel mag ook niet te veel weg hebben van al bestaande apps en games. Dit kan de consument namelijk misleiden of resulteren in een copyright claim.

Heb je bijvoorbeeld een vergelijkbare game als Fruit Ninja en noem je deze ‘Fruits Ninjas’, dan zal Google de app gegarandeerd blokkeren totdat je de app een andere naam geeft. Het gebruik van een merknaam in je titel zal zonder toestemming van het merk waarschijnlijk ook voor problemen zorgen. Te veel waarschuwingen kan er zelfs voor zorgen dat Google je account blokkeert, dus wees erg voorzichtig.

Casino en gok-gerelateerde Apps

Er is een grote markt voor gok-apps, maar er zijn een hoop regels waaraan ontwikkelaars zich moeten houden. Zo zijn online gok-apps in bijna alle landen momenteel nog verboden. Enkel in de UK, Ierland en Frankrijk zijn dergelijke apps toegestaan, en dan nog heb je voor elk land een geldige gok licentie nodig, moet je voorkomen dat minderjarigen de app kunnen gebruiken en moet je een systeem inbouwen die ervoor zorgt dat de app buiten deze landen niet te gebruiken is. Verschillende landen, waaronder Nederland, zijn overigens van plan om online casino-apps in de toekomst toe te staan.

Het is wel toegestaan om gok-apps te publiceren die 100% “voor de fun” zijn gemaakt. Gratis gokken brengt namelijk geen risico’s met zich mee.

Misleidende beschrijving

Wanneer je een app upload moet je ook een beschrijving, promotionele afbeeldingen, schermafbeeldingen en video’s toevoegen. In sommige gevallen moet je ook een link naar je privacybeleid toevoegen, bijvoorbeeld wanneer je app gegevens verzamelt. De afbeeldingen zijn vaak screenshots die je met Photoshop wat aantrekkelijker maakt. De afbeeldingen mogen echter niet misleidend zijn, zoals afbeeldingen die niks met de app te maken hebben.

Na het publiceren hoef je doorgaans niet heel lang te wachten voordat de app beschikbaar is in de Play Store. Het kan echter voorkomen dat Google een kritieke fout heeft gevonden in je app of dat je app niet aan alle voorwaarden voldoet. Je zult de problemen dan eerst moeten aanpassen en de app vervolgens opnieuw moeten publiceren.