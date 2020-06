Huawei Pay Komt In 2020 Naar Europa

Huawei wil zijn eigen betalingssysteem Huawei Pay nog dit jaar uitbrengen in Europa. Dit heeft Huawei Duitsland bekendgemaakt tijdens een interview met Connect.

Met Huawei Pay kun je via je smartphone of smartwatch, als het apparaat is uitgerust met een NFC-chip, contactloos betalen bij de kassa. Deze manier van betalen is niet nieuw en kennen we onder andere al van Google Pay. Huawei smartphones verschijnen vanwege Amerikaanse sancties echter op de markt zonder Google-diensten, waardoor Google Pay ontbreekt. De nieuwe toestellen van de Chinese fabrikant maken daarom gebruik van Huawei’s eigen alternatief Huawei Pay.

Huawei Pay komt nog dit jaar naar Europa, maar over een Nederlandse of Belgische lancering heeft Huawei Duitsland niks gezegd. We verwachten dat de dienst niet gelijk in alle landen uitgerold zal worden.

via [droidapp]