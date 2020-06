Unihertz Werkt Aan Jelly 2-smartphone Met 3-inch Scherm

De Chinese fabrikant Unihertz is van plan om volgende maand een Kickstarter-campagne te starten voor een kleine smartphone met een 3-inch scherm. De smartphone heet Jelly 2 en krijgt een prijskaartje mee van 129 dollar.

Smartphones worden steeds groter, maar Unihertz denkt dat er nog steeds een markt is voor kleinere toestellen. Daarom wil het bedrijf de Jelly 2 maken. De smartphone is 16,5mm dik en heeft een 3-inch scherm met een resolutie van 854×480 pixels. Intern vinden we een MediaTek Helio P60-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera, een 16MP rear-camera, een 2000mAh accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Ook heeft de Jelly 2 een infraroodzender zodat je de smartphone kunt gebruiken als afstandsbediening.

De Jelly 2 krijgt een prijskaartje mee van 129 dollar en de Kickstarter-campagne zal volgende maand starten.

