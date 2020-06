Huawei P20 (Pro) Ontvangt Android 10-update

Huawei is in Nederland begonnen met de uitrol van de EMUI 10-update voor de Huawei P20 en P20 Pro. De EMUI 10-schil is gebaseerd op Android 10 en brengt dus verschillende nieuwe functies met zich mee.

De Huawei P20 en P20 Pro verschenen in 2018 op de markt met Android 8.1. Eind 2019 rolde Huawei een Android 9-update uit naar de toestellen en nu kunnen gebruikers Android 10 downloaden. De eerste gebruikers hebben de update al ontvangen, maar de update rolt in fasen uit waardoor het tot het einde van deze maand kan duren voordat iedereen de update binnen heeft.

EMUI 10 bevat verschillende verbeteringen, waaronder een aangepaste interface met verbeterde notificaties en nieuwe pictogrammen, een volledige donkere modus, nieuwe gestures en meer privacyfuncties. Het is waarschijnlijk de laatste grote update die de Huawei P20 (Pro) ontvangt.

via [AW]