Google Vult Pixel 3a Voorraad Niet Meer Aan

De Google Pixel 3a en 3a XL is in veel landen al niet meer verkrijgbaar en de smartphone komt ook niet terug in de winkel. Google is namelijk gestopt met het aanvullen van de voorraden voor de Google Pixel 3a. Google verlaagde de prijs onlangs al om de laatste toestellen te verkopen.

De Google Pixel 3a is te koop sinds mei 2019, maar mocht je de smartphone nu willen kopen dan moet je snel zijn. Retailers verkopen momenteel hun huidige voorraad en daarna is de smartphone niet meer verkrijgbaar. We wachten al een tijdje op de opvolger en deze stap van Google doet vermoeden dat de introductie van de Pixel 4a niet lang meer op zich laat wachten.

De Pixel 3a is de eerste mid-range smartphone in de Pixel-serie en bracht voor minder geld toch een aantal interessante features van de duurdere Pixel 3 naar consumenten. Vorige maand verlaagde Google de prijs van de Pixel 3a in de Franse Google Store naar 250 euro.

via [tweakers]