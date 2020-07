“Samsung Werkt Aan Smartphone Met 6.800 mAh Accu”

Klagen over de accuduur doen we al sinds de eerste smartphone en nog steeds gaan de meeste smartphones maar maximaal twee dagen mee op één acculading. Fabrikanten werken de afgelopen jaren gelukkig hard aan nieuwe technologieën om accu’s sneller op te laden, maar de accucapaciteit blijft al lange tijd vrijwel gelijk. We hebben echter goed nieuws. Samsung werkt volgens de laatste berichten namelijk aan een smartphone met een accu van maar liefst 6.800 mAh.

De accu’s in de smartphones van vandaag mogen dan wel een veel grotere capaciteit hebben dan de accu’s in de eerste smartphones, toch blijven we nu al een tijdje rond de 3000 mAh hangen, met een aantal uitzonderingen van 4000 mAh of zelfs 5000 mAh. Grotere accu’s vinden we doorgaans alleen in tablets, maar Samsung heeft andere plannen. Uit een Chinees 3C (China Compulsory Certificate) testrapport blijkt namelijk dat Samsung werkt aan een smartphone met een 6.800 mAh accu. Het zou gaan om de mid-range Samsung Galaxy M41.

Er zijn nog weinig specificaties uitgelekt van de Galaxy M41, maar er zijn al wel op CAD-gebaseerde renders opgedoken. De smartphone krijgt vermoedelijk een 6,5-inch AMOLED-scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy M41 wil introduceren en of de smartphone ook naar de Benelux komt.

via [AW]