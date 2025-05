Mei-update Brengt Gemini-knop Naar Samsung Galaxy A36 en A26

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy A36 en de Galaxy A26. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch, maar brengt ook een nieuwe functie met zich mee. Na de installatie kun je namelijk de Gemini-knop gebruiken.

Er staat een interessante update klaar voor de Galaxy A36 en de Galaxy A26. De update installeert de beveiligingspatch van mei 2025, waardoor de beveiliging weer helemaal up-to-date is en jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. Naast de nieuwste beveiligingspatch brengt de update ook de Gemini-knop met zich mee. Gemini is de opvolger van de Google Assistent, die je kunt openen door de power-button ingedrukt te houden.

Je kunt Gemini natuurlijk allerlei vragen stellen, maar je kunt de nieuwe assistent ook gebruiken om informatie op te vragen over wat je op het scherm ziet. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update wereldwijd te downloaden is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy A36 en A26.

via [droidapp]