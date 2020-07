Xiaomi Smartphonelader Kan Met 120W Snelladen

Er is een nieuwe oplader van Xiaomi verschenen bij een Chinese keuringsinstantie. Deze oplader kan smartphones met 120 watt opladen, waardoor een lege 4000 mAh accu in 13 minuten aan de lader weer volledig is opgeladen.

De nog onaangekondigde lader is opgedoken bij een keuringsinstantie die 3C-certificaten uitgeeft als veiligheidskenmerk voor de Chinese markt. De oplader kan op 20 volt met maximaal 6 ampère opladen. Dit komt neer op 120 watt. Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de nieuwe oplader wil lanceren, maar vermoedelijk hoeven we niet lang meer te wachten.

Xiaomi is overigens niet de enige fabrikant die werkt aan een 120 watt snellader. Concurrent Vivo liet vorig jaar al weten te werken aan SuperFlash Charge 120W. Het ziet er dus naar uit dat we over niet al te lange tijd onze smartphones standaard binnen een kwartier volledig kunnen opladen.

via [tweakers]