Samsung Galaxy Z Flip 5G Officieel Aangekondigd

Samsung heeft onverwachts een nieuwe versie van de opvouwbare Galaxy Z Flip aangekondigd. Het gaat om een 5G-uitvoering met een krachtigere processor. Ook is de Galaxy Z Flip 5G verkrijgbaar in nieuwe kleuren.

De Samsung Galaxy Z Flip 5G is een kleine upgrade ten opzichte van de eerste Galaxy Z Flip. Zo heeft de processor een upgrade gekregen van de reguliere Snapdragon 865 naar de Snapdragon 865 Plus-processor. Deze processor is niet alleen sneller maar heeft nu ook ondersteuning voor 5G. Het ontwerp is gelijk gebleven, maar consumenten krijgen de keuze uit een nieuwe kleur.

De overige specificaties blijven gelijk. De smartphone beschikt dus opnieuw over 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een opvouwbaar 6,7-inch Infinity Flex-scherm met een resolutie van 2636 bij 1080 pixels, een 1,06-inch Super AMOLED-scherm aan de buitenkant, een 12MP dual-camera en een 10MP selfie-camera.

De Samsung Galaxy Z Flip 5G is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Grey en Mystic Bronze voor 1449,99 dollar. Het is nog onduidelijk wat de adviesprijs in de Benelux zal zijn.