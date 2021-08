Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) Nu Te Bestellen

Tijdens een Galaxy Unpacked-evenement heeft Samsung de opvouwbare Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 aangekondigd, maar we kregen ook een paar andere producten te zien. Zo heeft Samsung onder andere de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic geïntroduceerd. De nieuwe smartwatch is direct te bestellen.

Samsung heeft bij de Galaxy Watch 4-serie besloten om over te stappen naar One UI Watch dat is gebaseerd op Google’s Wear OS. One UI Watch is mede dankzij de aanwezigheid van de Google Play Store een stuk uitgebreider dan het Tizen-besturingssysteem waar de vorige Galaxy-smartwatches op draaien.

De Galaxy Watch 4 beschikt over veel gezondheidsfuncties, waaronder een functie die in 15 seconden een overzicht geeft van je algemene gezondheid. De functie gebruikt hiervoor een Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA)-sensor die de bloeddruk, hartslag en het zuurstofpercentage in je bloed kan meten. Ook kan de smartwatch gegevens zoals spiermassa en vetpercentage meten. Andere aanwezige sensoren zijn een compass, een Photo Plethysmography HRM, een electrocardiogram (ECG), een accelerometer, een gyro en een barometer.

De smartwatch is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De reguliere Galaxy Watch 4 heeft een aluminium behuizing en de Galaxy Watch 4 Classic heeft een behuizing van roestvrij staal. De Galaxy Watch 4 is verkrijgbaar in de maten 40mm en 44mm, terwijl de Galaxy Watch 4 Classic verkrijgbaar is in de maten 42mm en 46mm. De smartwatches hebben een 1,2-inch (44/46mm) of 1,4-inch (40/42mm) Super AMOLED-scherm met een resolutie van 450 x 450 pixels.

Intern vinden we de nieuwe en krachtige Exynos W920-processor, 1.5GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte en een 361 mAh (44/46mm) of 247 mAh (40/42mm) accu. De accu gaat ongeveer 40 uur mee en de behuizing is waterdicht (5ATM + IP68). Als laatste is de smartwatch uitgerust met een eSIM, waardoor je je smartphone niet altijd bij je hoeft te hebben als je naar buiten gaat.

De reguliere Galaxy Watch 4 krijgt een adviesprijs mee van 269 euro. De Galaxy Watch 4 Classic kost 369 euro. Je kunt direct een bestelling plaatsen en pre-orders worden op 20 augustus geleverd. Bij een pre-order ontvang je een draadloze oplader cadeau t.w.v. € 59,99 cadeau.