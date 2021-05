Alcatel 1S (2021) En Alcatel 3L (2021) Uitgebracht In De Benelux

Alcatel heeft in januari de Alcatel 1S (2021) en de Alcatel 3L (2021) aangekondigd en deze week zijn beide smartphones gelanceerd in de Benelux. Het gaat om twee budget-toestellen die draaien op Android 11 en een adviesprijs meekrijgen van 119 euro en 149 euro.

De Alcatel 1S beschikt over een 6,52-inch HD+-scherm, een octa-core processor van MediaTek, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een IP52-certificatie, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 4.000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een driedubbele camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De Alcatel 1S kost 119 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Elegant Black en Twilight Blue.

De Alcatel 3L heeft ook een 6,52 inch-scherm met een HD+-resolutie, een MediaTek octa-core-processor, een 4.000 mAh accu en een IP52-behuizing, maar is verder uitgerust met 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De Alcatel 3L is verkrijgbaar in de kleuren Jewelry Black en Jewelry Blue Blue voor 149 euro.

Beide smartphones zijn onder andere te koop bij Belsimpel en Bol.com.