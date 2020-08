LG Wil Weer Goedkopere Smartphones Maken

LG ziet de omzet uit de verkoop van smartphones dalen en wil in de toekomst weer stijgende omzet noteren door de komende maanden goedkopere modellen uit te brengen. Dit heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant laten weten tijdens het delen van de kwartaalcijfers.

LG is van plan om de komende maanden minder dure smartphones op de markt te brengen. Ook wil de fabrikant de LG Velvet in meer landen uitbrengen. Dit besluit is genomen nadat de omzet uit smartphones het afgelopen kwartaal 19 procent daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. LG verdiende wel meer dan het vorige kwartaal.

Ook de omzet uit TV’s daalde, voornamelijk door het coronavirus en de bijbehorende lockdowns. LG wil meer inzetten op zijn dure modellen met oledschermen, zijn Nanocell-serie, en tv’s met grote schermen. De totale omzet van LG daalde met 18 procent naar 9,1 miljard euro. De nettowinst daalde met 38 procent naar 46 miljoen euro.

via [tweakers]