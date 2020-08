“Microsoft Surface Duo Vanaf Eind Augustus Verkrijgbaar”

Volgens insiders is Microsoft van plan om de Surface Duo in augustus te lanceren, waarna de smartphone eind augustus in de winkel komt te liggen. De Surface Duo is een Android-smartphone met twee schermen die je als een klein boekje kunt openklappen.

Microsoft heeft vorig jaar bekendgemaakt dat de Surface Duo rond de kerst van 2020 op de markt zal verschijnen, maar de geruchten spreken nu over een vervroegde lancering. De website Windows Central heeft van insiders bij Microsoft gehoord dat de Surface Duo op de markt komt in de week van 24 augustus. Als dit klopt zal Microsoft voor die tijd waarschijnlijk nog een online lanceringsmoment houden om alle details van de smartphone met ons te delen.

Mogelijk kiest Microsoft voor een vervroegde lancering omdat Samsung in augustus ook zijn Galaxy Note 20 zal introduceren. De Surface Duo is door de extra schermruimte interessant voor dezelfde soort consument, waardoor de smartphones met elkaar zullen concurreren. Als Microsoft lang wacht met de lancering verliest het bedrijf mogelijke klanten.

Het is nog onduidelijk of de Microsoft Surface Duo ook naar Nederland komt en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt. In een ander bericht deelden we al de verwachte specificaties van de Surface Duo.

via [AW]