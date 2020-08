“Google Introduceert Pixel 4a Op 3 Augustus”

Google zal maandag vermoedelijk de Pixel 4a introduceren. Dit blijkt uit een pagina die Google online heeft gezet. In de ‘lorem ipsum’ tekst op deze pagina heeft Google stiekem wat speerpunten van het toestel verstopt.

Als je de pagina opent zie je in eerste instantie weinig. Je krijgt onder andere zes grijze blokken te zien, die je van kleur kunt veranderen door er op te tikken. Wanneer je de kleurencombinatie blauw, rood, geel, blauw, groen en rood maakt, verschijnt echter de tekst ‘de Google-telefoon waar je op hebt gewacht’ samen met de datum 3 augustus. Aangezien we al heel lang wachten op de Pixel 4a, kunnen we ervan uit gaan dat Google op 3 augustus de Pixel 4a zal introduceren.

Google lijkt op het eerste gezicht nog te werken aan de webpagina, omdat Google zogeheten ‘lorem ipsum’ teksten op de site heeft geplaatst. Dit zijn opvul teksten voor onafgemaakte websites. Google heeft dit echter expres gedaan, aangezien de ‘lorem ipsum’ tekst woorden bevat die in Latijn niet bestaan. Zo zien we bijvoorbeeld de woorden ‘lowlightena capturum’ en ‘longlastingis batterum’. Deze niet bestaande woorden verwijzen naar videobellen, low-lightfotografie en een lange accuduur.

Na de officiële introductie zullen wij alle details en specificaties van de Google Pixel 4a met jullie delen.

via [tweakers]