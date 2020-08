“Samsung Introduceert Volgende Maand Galaxy M51 Met 7000 mAh Accu”

Er is informatie opgedoken over een nieuwe budget-smartphone van Samsung, genaamd Galaxy M51. Volgens de geruchten zal Samsung de Galaxy M51 in september introduceren en is de smartphone uitgerust met een 7000mAh accu.

De website MySmartPrice schrijft dat de Samsung Galaxy M51 beschikt over een enorme accu met een capaciteit van maar liefst 7000 mAh en ondersteuning voor 25 watt snelladen. De meeste smartphoneaccu’s hebben een capaciteit van 3000 tot 4000 mAh. Andere toestellen in de Galaxy M-serie hebben ook een grote accu. Zo beschikt de Galaxy M31s over een 6000 mAh accu.

De Samsung Galaxy M51 beschikt volgens de geruchten verder over een 6,67-inch OLED-scherm met een 1080p-resolutie, een Snapdragon 730-processor en een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens. Samsung was van plan om de Galaxy M51 al eerder te introduceren, maar de release is uitgesteld naar september. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]