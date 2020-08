“Introductie Google Pixel 5 En Pixel 4a 5G Op 30 September”

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over de aankomende Google Pixel 5 en de Pixel 4a 5G. Volgens een nieuwe bron zal Google beide smartphones op 30 september introduceren.

Volgens de laatste geruchten zal Google de nieuwste smartphones van het bedrijf eind volgende maand introduceren. De 4G-uitvoering van de Pixel 4a werd begin deze maand al geïntroduceerd, maar volgende maand komt daar dus een 5G-uitvoering bij. Op 30 september verschijnt eerst de zwarte variant van de Pixel 4a 5G, waarna in oktober het assortiment met een witte uitvoering zal worden uitgebreid. De smartphone beschikt over een Snapdragon 765G-processor en een dual-camera en krijgt een adviesprijs mee van 499 euro.

Op 30 september krijgen we ook de Google Pixel 5 te zien, die net als de Pixel 4a 5G is uitgerust met een Snapdragon 765G-processor. Andere details zullen wel verschillen. De Pixel 5 komt uit in de kleuren zwart en groen, maar de kans is klein dat de Pixel 5 officieel naar Nederland komt. De smartphone zal waarschijnlijk wel verkrijgbaar zijn via de grijze import of over de grens in Duitsland.

via [droidapp]