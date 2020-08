LG Wing Met Twee Schermen Te Zien In Video

Eerder dit jaar doken er beelden op van een concept-smartphone met de naam LG Wing. Het gaat om een smartphone met twee schermen waarvan het bovenste scherm draaibaar is. Wanneer je dit scherm draait ontstaat een T-vorm. Lange tijd hoorden we niks meer over de LG Wing, maar nu is de smartphone in eens te zien in de onderstaande video.

Android Authority heeft een video gedeeld waarin de LG Wing voor het eerst in actie te zien is. We zien de smartphone in een auto waar hij helpt met navigeren. Het 6,7-inch hoofdscherm dient als navigatie. Het tweede vierkante 4-inch scherm dient voor mediabediening of het starten van een telefoongesprek.

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de smartphone. Zo weten we nog steeds niet of LG van plan is om de LG Wing op de markt te brengen of dat het puur gaat om een experimentele prototype. Ook zien we niet hoe het draaimechanisme werkt en of je elke app op het tweede scherm kunt openen. Wel weten we dat de LG Wing een Snapdragon 765 of Snapdragon 765G-processor gebruikt. We verwachten dat we de komende tijd meer te zien krijgen van de LG Wing.

via [AW]