Asus Introduceert Zenfone 7 (Pro) Met Draaibare Camera en 90Hz-oledscherm

Asus heeft zojuist twee nieuwe smartphones aangekondigd onder de naam Zenfone 7 en Zenfone 7 Pro. Beide toestellen hebben een driedubbele rear-camera die omhoog kan klappen waarna deze als selfie-camera te gebruiken is. Het scherm heeft een 90Hz verversingssnelheid.

Asus heeft de Zenfone 7-serie voorzien van een 6,67-inch 90Hz-oledscherm met een resolutie van 2400×1080 pixels, een beeldverhouding van 20:9 en hdr10+-ondersteuning. Ook beschikt de Zenfone 7 (Pro) over een kantelbaar camerasysteem met drie lenzen. Deze camera kun je 180 graden draaien om de camera zowel voor als achter te gebruiken. De module bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens. De Pro-uitvoering is daarnaast nog voorzien van optische beeldstabilisatie.

De reguliere Asus Zenfone 7 beschikt intern over een Snapdragon 865-processor met 128GB opslagruimte. De Zenfone 7 Pro heeft een Snapdragon 865+ processor met 256GB opslagruimte. Consumenten hebben de keuze uit maximaal 8GB werkgeheugen. De toestellen zijn verder uitgerust met een 5000mAh accu met ondersteining voor 30 watt snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een microSD-kaart aansluiting.

De Asus Zenfone 7 is nu in Taiwan verkrijgbaar voor omgerekend ongeveer 635 euro. De Zenfone 7 Pro kost omgerekend 807 euro. Asus zal de smartphones 1 september ook in Europa lanceren, maar de kans is klein dat de toestellen naar Nederland komen.

via [tweakers]