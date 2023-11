“Huawei Mate 20- en P30-serie Krijgen HarmonyOS 4-update”

Goed nieuws voor mensen met een toestel uit de Huawei Mate 20- of P30-serie. Huawei is deze inmiddels wat oudere toestellen nog niet vergeten en gebruikers kunnen in 2024 een update verwachten naar HarmonyOS 4.

Huawei zou van plan zijn om oudere toestellen uit 2018 en 2019 te voorzien van een HarmonyOS 4-update. Onder andere de Huawei P30, Huawei P30 Pro en de Huawei Mate 20 Pro worden genoemd. De HarmonyOS 4-update zou in de eerste helft van 2024 worden uitgerold.

Een aantal andere toestellen die de nieuwe update krijgen zijn de Nova 5 Pro, de Huawei Watch Buds, de Watch GT Runner, de Watch 3 en de Watch GT 3. Het is echter niet duidelijk of de updates wereldwijd worden uitgerold. Zo ontbreekt een update naar EMUI 13 nog in ons land en is de beveiligingsupdate van februari 2023 de laatste update die de Huawei P30 Pro heeft ontvangen.

via [droidapp]