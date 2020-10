Realme 7 (Pro) Aangekondigd Voor Nederland

Realme heeft deze week de Realme 7 en de Realme 7 Pro aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om twee budget-smartphones met krachtige specificaties en een vierdubbele rear-camera. Beide toestellen liggen vanaf deze maand in de winkel.

De Realme 7 Pro beschikt over een 6,4-inch 60Hz Super AMOLED-scherm met een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 720G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een groothoeklens, een macrocamera en een portretlens. De smartphone is na 40 minuten aan de lader van 0 tot 100 procent opgeladen.

De reguliere Realme 7 beschikt over een 6,5-inch Full-HD+ 90Hz LCD-scherm, een MediaTek Helio G95-processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en opnieuw een vierdubbele rear-camera, maar ditmaal met een 48MP hoofdlens.

De Realme 7 krijgt een adviesprijs mee van 179 euro (4GB + 64GB), 199 euro (6GB + 64GB) of 249 euro (8GB + 128GB). De Realme 7 Pro kost 299 euro (8GB + 128GB). De Realme 7 Pro is vanaf 13 oktober te bestellen in de kleuren blauw en zilver. De Realme 7 is vanaf 21 oktober verkrijgbaar.

via [androidplanet]