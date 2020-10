Samsung Galaxy Note 8 Ontvangt Voortaan Elke Drie Maanden Beveiligingspatch

De Samsung Galaxy Note 8 is inmiddels drie jaar oud, maar Samsung is nog niet van plan om te stoppen met de uitrol van beveiligingsupdates. Wel is het update-schema gewijzigd. Tot nu toe rolde Samsung elke maand een beveiligingspatch uit voor de Galaxy Note 8, maar voortaan doet de fabrikant dit elk kwartaal.

Samsung doet het de laatste tijd erg goed op het gebied van software-updates. De fabrikant rolt updates snel uit en doet dit ook steeds langer. Samsung belooft smartphones drie jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien, maar het valt op dat vlaggenschip-toestellen tegenwoordig langer op updates kunnen rekenen.

Net als de Galaxy S8 en S8 Plus kan de Galaxy Note 8 vanaf nu elke drie maanden een nieuwe beveiligingsupdate verwachten. Samsung is één van de weinige fabrikanten die zijn toestellen 4 jaar lang van updates voorziet.

via [AW]