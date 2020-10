Budget-smartphone Poco C3 Officieel Aangekondigd

Poco heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd die in India voor minder dan 90 euro op de markt verschijnt. De Poco C3 beschikt onder andere over een driedubbele rear-camera en een groot HD-scherm.

Poco heeft al meerdere aantrekkelijk geprijsde smartphones op de markt gebracht, maar de Poco C3 is tot nu toe de goedkoopste. De Poco C3 krijgt in India een adviesprijs mee van omgerekend 87 euro voor 3GB werkgeheugen en 104 euro voor 4GB werkgeheugen.

De smartphone beschikt over een 6,53-inch LCD-scherm met een HD-resolutie van 1600 x 720 pixels, een MediaTek Helio G36-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met een ouderwetse micro-usb-poort, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 5MP selfie-camera. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Een vingerafdrukscanner ontbreekt.

De Poco C3 draait op Android 10 en is verkrijgbaar in de kleuren Arctic Blue, Matte Black en Lime Green. Er is nog niks bekend over een Nederlandse lancering.

via [AW]