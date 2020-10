“Renders Tonen Vernieuwd Design Samsung Galaxy S21”

Via een bekende tech-lekker zijn renders verschenen waarop de aankomende Samsung Galaxy S21 te zien zou zijn. Als de renders kloppen krijgt de camera-module een nieuw design, waarbij de module om de behuizing meebuigt. De introductie van de Galaxy S21 zal vermoedelijk in januari plaatsvinden.

De onderstaande beelden zijn afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks. Hij publiceerde de beelden op Voice. De renders zijn gemaakt op basis van CAD-bestanden. Het gaat dus niet om officiële persrenders.

We zien dat Samsung aan de achterkant wat wijzigingen heeft doorgevoerd, waardoor de camera-module aan de zijkant doorloopt in het metalen frame. De drie camera’s zijn opnieuw onder elkaar geplaatst, maar de flitser zit nu naast de camera-module. Het scherm van de Galaxy S21 zou 6,2-inch groot zijn en een ronde uitsparing hebben voor de enkele selfie-camera. De behuizing meet 151,7×71,2×7,9mm. Bij de camera-module is de behuizing een millimeter dikker.

Volgens OnLeaks zal Samsung de Galaxy S21-serie in januari 2021 introduceren. De serie bestaat waarschijnlijk uit de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra.

via [tweakers]