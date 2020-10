HTC Introduceert Desire 20+ Met Grote Accu En Vierdubbele Camera

HTC heeft in thuisland Taiwan de HTC Desire 20+ uitgebracht. De smartphone beschikt onder andere over een grote 5000mAh-accu, een Snapdragon 720G-soc en een vierdubbele camera. De HTC Desire 20+ kost omgerekend ongeveer 250 euro.

De HTC Desire 20+ heeft een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600×720 pixels, een Snapdragon 720G-processor, een 5000mAh-accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens, een macrolens en een dieptelens.

De HTC Desire 20+ draait op Android 10 en krijgt in Taiwan een adviesprijs mee van 8490 Taiwanese dollar, omgerekend ongeveer 250 euro. Het is nog onduidelijk of de HTC Desire 20+ ook in Nederland en België op de markt verschijnt, maar de HTC Desire 20 Pro is hier wel uitgebracht. De kans is dus aanwezig dat de Desire 20+ over een aantal maanden ook naar de Benelux komt.

via [tweakers]