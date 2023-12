Samsung Werkt Aan Nieuwe Robuuste Tablet “Galaxy Tab Active 5 Pro”

Samsung is van plan om een nieuwe robuuste tablet op de markt te brengen. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk de naam Galaxy Tab Active 5 Pro geregistreerd. De tablet is dankzij de stoot- en waterbestendige behuizing ideaal voor gebruik in ruige omgevingen.

Binnenkort kunnen we de opvolger van de Galaxy Tab Active 4 Pro verwachten. Dit is een tablet met dikke rubberen randen die is gemaakt voor gebruik in bijvoorbeeld de bouw, de horeca en andere omgeving waar een robuustere tablet van pas kan komen. De Tab Active 5 Pro is nu opgedoken bij de keuringsinstantie FCC. Deze Amerikaanse instantie geeft certificaten uit voordat elektronica daadwerkelijk op de markt verschijnt.

De Tab Active 5 Pro die is opgedoken in de database van de FCC heeft geen ondersteuning voor 5G, maar naar verwachting brengt Samsung zowel een WiFi-only als 5G-model op de markt. De tablet in de database heeft ondersteuning voor Wifi 6E en beschikt over 128GB opslagruimte, een microSD-poort om de opslagruimte mee uit te breiden en een 10000 mAh accu met ondersteuning voor 15 watt opladen. Ook levert Samsung de tablet samen met een S Pen.

Naar verwachting heeft de behuizing een IP68-certificering voor stof- en waterdichtheid en een MIL-STD-810G-certificering voor de schokbestendigheid. De tablet draait uit de doos waarschijnlijk op Android 14 met de One UI 6-schil. Overige details en een releasedatum hebben we nog niet.

via [androidplanet]