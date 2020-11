Nokia 6.2, 7.2 en 8.1 Ontvangen November-update

HMD Global heeft weer een nieuwe update uitgerold naar een aantal smartphones van het bedrijf. Gebruikers van de Nokia 6.2, Nokia 7.2 en Nokia 8.1 kunnen vanaf nu de beveiligingspatch van november 2020 downloaden.

Drie smartphones van Nokia hebben zojuist de nieuwste beveiligingspatch ontvangen. De november-patch voor de Nokia 6.2, Nokia 7.2 en Nokia 8.1 is ongeveer 18MB groot en pakt weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aan. Uit berichten van Nederlandse gebruikers blijkt dat de update ook al in Nederland is uitgerold.

De update brengt alleen beveiligingsverbetering met zich mee. Er zijn geen nieuwe functies toegevoegd. Gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat.

via [droidapp]