Introductie Xiaomi Redmi Note 9-serie Op 26 November

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 26 november de Redmi Note 9-serie zal introduceren. De serie bestaat uit twee mid-range smartphones waarvan de Pro-uitvoering is uitgerust met een Snapdragon 750G-processor. De Snapdragon 750G is een krachtige chipset met ingebouwde 5G-modem.

Xiaomi heeft via de Chinese sociale mediasite Weibo laten weten dat Xiaomi op 26 november de Redmi Note 9 en Redmi Note 9 Pro zal tonen tijdens een prestatie in China. Xiaomi heeft ook alvast de onderstaande teaser gedeeld. Hierop zien we een grote ronde camera-module met vier lenzen en een behuizing in twee verschillende kleuren. De Redmi Note 9 lijkt erg veel op de Xiaomi Mi 10T Lite.

De Redmi Note 9 Pro beschikt waarschijnlijk over een Snapdragon 750G-processor, een 6,67-inch 120Hz scherm, een 4820 mAh accu met ondersteuning voor 33 watt snelladen en een 64MP hoofdlens. De reguliere Redmi Note 9 krijgt waarschijnlijk een MediaTek Dimensity 800U-processor met 5G-modem en een 5000 mAh accu. Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties en prijzen voor jullie op een rijtje.

via [AW]