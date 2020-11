Eerste Afbeelding Van Poco M3 Opgedoken

Xiaomi is van plan om op 24 september de Poco M3 te introduceren. Er is nu echter al een afbeelding opgedoken waarop de smartphone te zien is. Volgens de render krijgt de Poco M3 een driedubbele rear-camera en een 6000 mAh accu.

De website 91Mobile heeft de bovenstaande render gedeeld waarop we de Poco M3 zien in de kleuren zwart, geel en blauw. Het scherm heeft een kleine kin en een druppelnotch voor de selfie-camera. Het meest opvallende is het grote zwarte vlak achterop de behuizing. Aan de linkerkant van dit vlak zien we een driedubbele camera met een LED-flitser. Aan de rechterkant staat het logo van Poco.

Volgens 91Mobiles beschikt de Poco M3 over een 6,53-inch FHD+ scherm, een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen. De smartphone draait op Android 10 met de MIUI 12-schil en komt waarschijnlijk ook naar Nederland.

via [AW]