Specificaties Van OnePlus 9 En OnePlus 9 Pro Gelekt

Vermoedelijk zal OnePlus in maart de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro officieel introduceren, maar informatie over de vlaggenschip-smartphones is de afgelopen weken al uitgelekt. Zo weten we nu onder andere meer over de specificaties van de smartphones.

Volgens de laatste geruchten zijn een aantal van de specificaties bij de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro gelijk. Zo beschikken beide toestellen over een 120Hz scherm en een Qualcomm Snapdragon 888-processor. Het scherm van de OnePlus 9 zou 6,55-inch groot zijn en een Full-HD+ resolutie hebben. De OnePlus 9 Pro heeft een 6,78-inch scherm met een QHD+ resolutie en gebogen schermranden.

Beide toestellen hebben een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen. De OnePlus 9 Pro zou echter ook draadloos kunnen laden met een snelheid van 45W. De OnePlus 9 is 8.0mm dik en de OnePlus 9 Pro is 8.5mm dik. De vlaggenschip-smartphones draaien uit de doos op Android 11. Informatie over de camera’s is nog niet uitgelekt.

via [droidapp]